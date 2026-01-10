Trasporti la Regione Campania | Dai treni ai servizi il piano per la svolta

La Regione Campania presenta un nuovo piano per migliorare i servizi di trasporto, includendo treni e altri mezzi pubblici. Nel pomeriggio si sono svolti due incontri a palazzo Santa Lucia, coinvolgendo il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, e l’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo. L’obiettivo è definire strategie per una gestione più efficace e sostenibile del sistema di mobilità regionale.

Le Regione Campania prepara il cambio ad Eav: vertice Casillo-De Gregorio. Previste altre due riunioni - Primo facci a faccia tra il neo assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo e Umberto de Gregorio, presidente di Eav, l'Ente Autonomo Volturno, l'azienda di trasporti a totale ... fanpage.it

Trasporti, Fico: «Serve un cambio di passo, la mobilità pubblica è un diritto» - Il riferimento è alle difficoltà che continuano a interessare il servizio ferroviario regionale, in particolare la Circumvesuviana. agro24.it

REGIONE. Trasporto pubblico, riunioni tra l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, l’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, e i sindaci dei Comuni della Valle del Sacco. - facebook.com facebook

