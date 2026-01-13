Serie d La Folgore Caratese aspetta il giudice sportivo per la fuga
La Folgore Caratese attende il verdetto del giudice sportivo in merito al reclamo contro la Nuova Sondrio, relativo alla partita di dicembre. La decisione potrebbe aumentare il vantaggio in classifica, passando da quattro a sette punti. La sentenza, ritenuta favorevole alla Folgore, potrebbe influenzare significativamente la corsa al primo posto, considerando anche i risultati positivi già ottenuti dalla capolista nel weekend.
Dagli attuali quattro ai possibili sette punti di vantaggio. Se è vero che oggi verrà comunicato il responso del reclamo della Folgore Caratese “contro“ la Nuova Sondrio che nella sfida pre-natalizia in Valtellina (terminata 1-1) aveva schierato un giocatore che non aveva scontato un turno di squalifica e se è vero che non ci sono dubbi sull’esito a favore del club azzurro, il gap sul ChievoVerona potrebbe quasi raddoppiare dopo un weekend già estremamente positivo per la capolista. Che a suon di gol (tre) interrompe il “magic moment“ del Villa Valle (non perdeva dal 30 novembre) ed è l’unica a vincere delle big. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie D, Folgore Caratese-Milan Futuro 0-0: segui con noi la diretta della partita | LIVE News
Leggi anche: Serie D, Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3: vittoria da grande gruppo! Il commento
Calcio Serie D, accolto il reclamo Folgore Caratese: possibile 0-3 a tavolino contro la Nuova Sondrio; Serie D, gir. B. La Folgore Caratese non sfonda con la Varesina. Salvalaggio para un rigore a Sassi nel primo tempo!; Calcio Serie D. Folgore-Villa Valle: in difesa c’è Vona; La Nuova Sondrio riparte da Brusaporto.
Serie d. La Folgore Caratese aspetta il giudice sportivo per la fuga - Se è vero che oggi verrà comunicato il responso del ... sport.quotidiano.net
Pontedera, Vona scende in Serie D fino a giugno: è in prestito alla Folgore Caratese - Si chiude l'avventura di Edoardo Vona al Pontedera, almeno temporaneamente. tuttomercatoweb.com
Calcio Serie D. Folgore-Villa Valle: in difesa c’è Vona - Caldirola giovedì ha firmato a Benevento (ma la società era già al corrente ... msn.com
COLLE VOLLEY Serie C Maschile Colle Volley vs Folgore San Miniato 3-0 set: 25-17 25-20 25-20 Parte bene il 2026 dei nostri Bad Boys. Una bella vittoria per 3-0 fa esultare di gioia il Pala Arnolfo. Il primo set ci vede prendere subito il comando delle oper - facebook.com facebook
La Varesina blocca la capolista Folgore Caratese sullo 0-0, ma si rammarica per il rigore sbagliato da Sassi #in evidenza #varesina #serie D #varesina-folgore caratese x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.