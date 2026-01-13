La Folgore Caratese attende il verdetto del giudice sportivo in merito al reclamo contro la Nuova Sondrio, relativo alla partita di dicembre. La decisione potrebbe aumentare il vantaggio in classifica, passando da quattro a sette punti. La sentenza, ritenuta favorevole alla Folgore, potrebbe influenzare significativamente la corsa al primo posto, considerando anche i risultati positivi già ottenuti dalla capolista nel weekend.

Dagli attuali quattro ai possibili sette punti di vantaggio. Se è vero che oggi verrà comunicato il responso del reclamo della Folgore Caratese “contro“ la Nuova Sondrio che nella sfida pre-natalizia in Valtellina (terminata 1-1) aveva schierato un giocatore che non aveva scontato un turno di squalifica e se è vero che non ci sono dubbi sull’esito a favore del club azzurro, il gap sul ChievoVerona potrebbe quasi raddoppiare dopo un weekend già estremamente positivo per la capolista. Che a suon di gol (tre) interrompe il “magic moment“ del Villa Valle (non perdeva dal 30 novembre) ed è l’unica a vincere delle big. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie d. La Folgore Caratese aspetta il giudice sportivo per la fuga

