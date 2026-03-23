«I dati parlano chiaro: quando è il momento di fare la propria parte, gli italiani rispondono in massa. I cittadini, chiamati alle urne, non si sono fatti prendere in giro da una Destra che su questo referendum ha condotto una campagna elettorale di violenta e sguaiata propaganda contro i giudici». Così i consiglieri regionali del gruppo M5s Sarah Disabato (capogruppo), Alberto Unia e Pasquale Coluccio commentando i risultati del referendum A Torino hanno votato il 63,88 per cento dei cittadini e il 63 per cento di questi si è espresso per il No.Il capoluogo traina il dato piemontese, dove l'affluenza è stata attorno al 63 per cento e il no è attualmente davanti al 53 per cento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Referendum, anche in Piemonte vince il No con il 53% (a Torino 63%). Affluenza record in regione col 62,6%

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