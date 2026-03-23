Affluenza boom per il referendum | alle 23 è al 45% | tutti i dati Regione per Regione

Fra pronostici e scongiuri, è il boom dell'affluenza a dare una prima indicazione sul referendum sulla giustizia: alle 23, il dato era al 45%. Ma gli archivi dicono di più: stavolta, la percentuale dei votanti ha superato quella di ogni altro referendum del terzo millennio con urne aperte due giorni. Secondo le stime di Yoodata, il dato finale "dovrebbe attestarsi fra il 60 e il 65 per cento", mentre per lo studio Garrone sarà fra il 52% e il 57%. Nei comitati e nelle stanze dei partiti c'è chi ha cominciato a fare i conti. Per esempio: finché sono stati disponibili, con alta affluenza i sondaggi indicavano un tendenziale vantaggio dei "Sì". Sul podio delle regioni con più partecipazione alle urne, però, ci sono l'Emilia Romagna (46,3%) e la Toscana (44,7%), storicamente "rosse" e quindi associate al "No". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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