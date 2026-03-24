Referendum Villani M5S | I salernitani hanno difeso la Costituzione FI contro i cori dei giudici

Si chiude con un risultato netto e inequivocabile la consultazione referendaria sulla riforma costituzionale, che prevedeva la modifica di sette articoli della Carta fondamentale. A livello nazionale il No si afferma con il 53,74%, mentre l’affluenza raggiunge il 60%. Un esito chiaro, che trova nel territorio salernitano una conferma ancora più marcata. In molte realtà della provincia, la partecipazione è stata alta e il rifiuto della riforma ha ottenuto percentuali superiori alla media nazionale. Un segnale forte, che il Movimento 5 Stelle di Salerno interpreta come la riaffermazione di una volontà popolare vigile e consapevole. “Il... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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