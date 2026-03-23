Tanti giovani, associazioni e comitati del No, passando per la Cgil e i partiti del campo progressista. Tutti insieme si sono ritrovati a Roma per festeggiare la vittoria del “No” al referendum sulla giustizia. Prima nella centrale piazza Barberini, non lontano da Palazzo Chigi, per poi improvvisare un corteo fino a Piazza del Popolo, tra slogan “dimissioni” rivolti verso Giorgia Meloni e il suo governo, e cori a difesa della Costituzione. Una piazza e una vittoria referendaria che per il campo progressista, con Pd-M5s-Avs protagonisti, diventano lo snodo decisivo nella costruzione reale del cantiere della prossima coalizione. C’è già una maggioranza alternativa a questo governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il fronte (unito) del No festeggia in piazza a Roma: slogan contro Meloni e cori a difesa della Costituzione

Articoli correlati

Leggi anche: Cori contro Meloni e contro i magistrati a favore del Sì: così festeggia l'Anm a Napoli

Leggi anche: L'Anm festeggia: a Napoli cori contro Meloni e contro i magistrati per il Sì

Contenuti e approfondimenti su Referendum il fronte unito del No...

Temi più discussi: Le posizioni dei partiti sul referendum giustizia 2026: il fronte del Sì, quello del No e chi sta in mezzo; Referendum Giustizia, fronte No chiude campagna. Meloni: Non temo contraccolpi; Referendum giustizia 2026: le ragioni per votare No; Italia, referendum giustizia: ultimi fuochi, le ragioni del sì e del no.

Referendum, Campania e Napoli, qui il No celebra le vittorie più netteLa Campania e Napoli si aggiudicano - tra le regioni e le grandi città - le vittorie più nette nel fronte del No, rispettivamente con il 65 e il 75 per cento. Risultato che conferma la forza del campo ... ansa.it

Referendum Campania e Napoli, qui il No celebra le vittorie più nette: ecco tutti i risultatiLa Campania e Napoli si aggiudicano - tra le regioni e le grandi città - le vittorie più nette nel fronte del No, rispettivamente con ... msn.com

REFERENDUM | Pregliasco: 'L'onda del NO sul Paese, ma la sinistra non s'illuda'. Si è unito un campo eterogeneo, tra il voto di protesta e le sensibilità dei moderati. #ANSA facebook

La dichiarazione del ministro #Nordio in merito al risultato del #referendum. x.com