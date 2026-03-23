A Napoli i magistrati festeggiano cantando Bella Ciao e brindando con champagne la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. C’è anche chi intona cori da stadio contro la premier Giorgia Meloni. Così una cinquantina di magistrati ha accolto nella saletta dell’Anm del Tribunale l’esito della consultazione referendaria. Festa e brindisi anche al Palazzo di Giustizia di Milano. Referendum giustizia, magistrati brindano a Napoli "Bella Ciao" e cori contro Meloni Applausi e brindisi a Milano Anm: "Un bel giorno per il nostro Paese" Referendum giustizia, magistrati brindano a Napoli Si canta Bella ciao nella saletta dell’Anm del Tribunale di Napoli dove circa cinquanta magistrati si sono radunati per attendere lo spoglio delle schede del referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, giudici di Napoli brindano al "No" con champagne, "Bella Ciao" e cori contro Meloni

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