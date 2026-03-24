“La natura dello scontro è stata molto lontana dal contenuto del quesito referendario”: a dirlo Gian Domenico Caiazza, presidente del comitato "Sì Separa", che ha commentato in tv il risultato del referendum sulla giustizia. In ogni caso, ha sottolineato che "c’è stata una grandissima affluenza” e che “se prevale il no in democrazia si prende atto di quello che è accaduto”. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di far notare che dalle percentuali è emerso un dato molto chiaro: “La metà del Paese voleva questa riforma”. Il Paese, insomma, è spaccato a metà. Il che vuol dire che la giustizia non è proprio in ottima salute e che comunque c'è bisogno di una riforma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, "un'istituzione si è fatta partito": il più pesante atto d'accusa all'Anm

Articoli correlati

Referendum, gli avvocati attaccano l’Anm: “Si muove come un partito, stop ai comitati in tribunale”Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, critica anche le parole di Gratteri: “Dire che tra chi vota Sì ci sono mafiosi significa...

Referendum Giustizia 2026, Caiazza (Comitato Sì Separa): “La magistratura si è fatta partito”Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato Sì Separa, è stato tra i primi a commentare i risultati elettorali (ancora parziali) del referendum...

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Altri aggiornamenti su Referendum un'istituzione si è fatta...

Temi più discussi: Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026; Referendum: urne aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15; Referendum costituzionale; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo, tutte le informazioni utili.

Referendum, con la vittoria del No si mantiene lo status quo Costituzionale: ecco cosa accade oraCon un'affluenza record il No ha trionfato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, respingendo la riforma che modificava sette articoli della Costituzione italiana (87, 102, 104, 105, 1 ... msn.com

Referendum sulla Giustizia: vittoria del No, affluenza vicina al 60%Il lieve vantaggio del No secondo i primi exit poll, ma con un distacco non molto ampio, nel referendum sulla Giustizia è diventato una vittoria già un'ora dopo la chiusura dei seggi. Giorgia Meloni: ... vanityfair.it

Referendum giustizia, Decaro: “Ha vinto la partecipazione dei cittadini” All’indomani della vittoria del “No” al referendum sulla riforma della giustizia, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha commentato l’esito del voto con un messaggio affid facebook

In pochi sanno che oltre al #referendum si votava anche per le suppletive alla Camera in due collegi del Veneto. Entrambi dominati dal centrodestra. Ma la novità interessante è la presenza, per la prima volta sulla scheda, di @ora_italia. Al momento con il 4% x.com