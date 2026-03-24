Il giornalista Marco Travaglio ha attaccato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro in un editoriale, nel contesto della sconfitta della maggioranza nel Referendum. Travaglio ha citato la “Bisteccheria d’Italia” il locale che Delmastro avrebbe fondato insieme alla figlia di un imprenditore condannato intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa. L’attacco di Travaglio a Delmastro In un lungo editoriale sui risultati dei Referendum apparso sull’edizione del 24 marzo del Fatto Quotidiano, il direttore del giornale Marco Travaglio ha attaccato il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. “E adesso tutti a festeggiare alla Bisteccheria d’Italia” ha scritto Travaglio, citando la vicenda che ha messo il sottosegretario al centro delle cronache politiche a pochi giorni dal voto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum, Travaglio punge Delmastro dopo il trionfo del No: "Tutti a festeggiare alla Bisteccheria d'Italia"

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