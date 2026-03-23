Referendum sulla giustizia plebiscito per il No a Cesena Cesenatico ' spaccata' e Verghereto ' mosca bianca'

Un dato molto chiaro nel Cesenate a favore del No, come del resto anche a livello nazionale. Va in archivio il referendum sulla giustizia, a Cesena il No arriva fino al 60%, ‘spaccata’ in due Cesenatico, ‘mosche bianche’ per il No Sarsina e soprattutto Verghereto. Già alle 15 gli istant poll elaborati da You Trend per Sky a livello nazionale indicavano il No avanti. Indicazione consolidata anche dagli instant poll di La 7 che davano il Sì nella forchetta (46-50%) mentre il No nella forchetta (50-54%), un vantaggio chiaro. I cesenati, come gli italiani, hanno bocciato la riforma costituzionale della giustizia fatta dal governo Meloni. Netta la vittoria del No sul territorio, proprio le regioni ‘rosse’ hanno trainato il risultato finale che ha respinto la riforma del governo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia

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"Vittoria del "NO" al referendum costituzionale della giustizia". Lo scrive su X Youtrend evidenziando che "con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile". : ANSA/LUCA ZENNARO facebook

Nei giorni del Referendum, il Comune mette a disposizione un servizio gratuito di trasporto assistito per accompagnare ai seggi gli elettori impossibilitati o con grave riduzione della capacità di deambulazione autonoma. Info: comune.torino.it/schede-inf x.com