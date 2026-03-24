A Garlasco e Palmoli la propaganda di Meloni ha funzionato | vince il Sì al referendum sulla giustizia

La propaganda di Meloni su Garlasco e famiglia nel bosco ha funzionato, almeno in parte. Nonostante la sconfitta a livello nazionale, sia nella cittadina pavese nota per il delitto di Chiara Poggi che a Palmoli, finita al centro dell'attenzione per il caso dei tre bambini allontanati dai loro genitori, ha vinto il Sì: rispettivamente al 62,6% e 51,1%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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