Referendum sulla giustizia | quando e dove votare cosa cambia se vince il Sì

Il referendum sulla giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Le persone chiamate alle urne dovranno esprimersi sulla riforma della magistratura, con indicazioni chiare su come e dove votare. Se il risultato sarà a favore del Sì, ci saranno modifiche specifiche alla legge. L’evento interessa gli elettori di tutto il paese e rappresenta un momento di partecipazione democratica.

Si avvicina l’appuntamento di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 con il referendum sulla riforma della magistratura. Si tratta di una legge costituzionale – cosiddetta “legge Nordio ” – approvata dal Parlamento nel 2025 secondo la procedura “aggravata” prevista per i testi volti a modificare la nostra Carta fondamentale: doppia lettura alla Camera e al Senato a distanza di almeno tre mesi, con maggioranze qualificate o, in alternativa, in assenza di tali maggioranze dei 23, l’eventuale referendum. Se la riforma avesse raggiunto la maggioranza qualificata delle Aule, sarebbe subito passata e il referendum non si sarebbe tenuto. La riforma nel... 🔗 Leggi su Open.online

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