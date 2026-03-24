Referendum Sorrentino NdC | Grande risultato il nostro leader si è speso per la causa | nel Sannio No vince senza parlamentari di riferimento

Il referendum ha registrato una vittoria significativa nel Sannio, con il No che ha prevalso senza la presenza di parlamentari di rilievo. Il leader del movimento ha commentato il risultato, sottolineando l’impegno profuso nella campagna. Un esponente politico locale ha espresso soddisfazione, evidenziando come il consenso ottenuto possa influenzare le future scelte elettorali. Mastella aveva già previsto l’esito positivo del voto.

NdC esulta per il No: Mastella aveva previsto la vittoria, ora il consenso locale diventa strategico in vista delle Politiche. “ La vittoria del No al referendum costituzionale è un risultato pienamente soddisfacente per Noi di Centro. Il nostro segretario nazionale Clemente Mastella aveva previsto che la riforma, che non toccava i punti più calzanti per i cittadini cioè i tempi dei processi e la certezza della pena, non avrebbe fatto presa sui cittadini che avrebbero preferito tutelare l’impianto costituzionale. Ha avuto ancora ragione”, lo scrive in una nota la segretaria provinciale di NdC Marcella Sorrentino. “ Nel Sannio il No ha vinto nettamente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Referendum, Sorrentino (NdC): “Grande risultato, il nostro leader si è speso per la causa: nel Sannio No vince senza parlamentari di riferimento” Articoli correlati Referendum sulla giustizia, Bobo Craxi nel Sannio: “Il nostro sì nasce da un ragionamento, non dall’emotività”Tempo di lettura: 3 minuti“Noi vogliamo tentare di parificare il nostro sistema giudiziario a quello europeo”. Referendum, la capa di gabinetto di Nordio: “Se vince il Sì i giovani che vanno via ritorneranno nel nostro Paese” | VideoSe vince il Sì al referendum sulla separazione delle carriere, “la magistratura riacquisirà credibilità” e dunque “le aziende si fideranno del nostro...