La capa di gabinetto di Nordio afferma che in caso di vittoria del Sì al referendum sulla separazione delle carriere, la magistratura riacquisterà credibilità. Secondo lei, questo scenario favorirà il ritorno delle aziende straniere e dei giovani che attualmente emigrano per motivi di fiducia. La dichiarazione è stata rilasciata durante un video in cui si discute delle possibili conseguenze del voto.

Se vince il Sì al referendum sulla separazione delle carriere, “la magistratura riacquisirà credibilità” e dunque “le aziende si fideranno del nostro Paese e torneranno a investire, i giovani che vanno via perché non si fidano del nostro Paese ritorneranno a fidarsi“. Lo ha detto Giusy Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio, durante un dibattito sul referendum a Telecolor Sicilia. Ospiti della trasmissione Il Punto, condotta da Luca Ciliberti, la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, l’avvocato Fabio Anselmo, il membro laico del Csm Felice Giuffre e il consigliere togato Marco Bisogni e il giornalista del Fatto Quotidiano, Giuseppe Pipitone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la capa di gabinetto di Nordio: “Se vince il Sì i giovani che vanno via ritorneranno nel nostro Paese” | Video

Proteste all’anno giudiziario, i magistrati contro la riforma di Nordio. Il ministro sul referendum: «Se vince il Sì, nessuna persecuzione alle toghe»Dopo il duro faccia a faccia di ieri tra governo e magistratura nell’aula magna della Cassazione, i nervi restano tesi anche oggi all’inaugurazione...

Referendum giustizia, Conte: Se vince il sì i cittadini se la passeranno peggio – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Se vince il sì al referendum sulla giustizia i cittadini se la passeranno peggio, mentre saranno avvantaggiati...

