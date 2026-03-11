Referendum sulla giustizia Bobo Craxi nel Sannio | Il nostro sì nasce da un ragionamento non dall’emotività

Nel Sannio, Bobo Craxi ha partecipato a un evento sul referendum sulla giustizia, spiegando che il suo sì si basa su un ragionamento e non sull’emotività. Ha affermato che l’obiettivo è cercare di avvicinare il sistema giudiziario italiano a quello europeo. Il suo intervento ha avuto luogo di fronte a un pubblico interessato alle modifiche proposte. La discussione si è concentrata sulle riforme in corso.

Tempo di lettura: 3 minuti “Noi vogliamo tentare di parificare il nostro sistema giudiziario a quello europeo”. Con queste parole Bobo Craxi, presidente del Comitato referendario del Psi, ha spiegato nel Sannio le ragioni del “Sì” al quesito referendario del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale della giustizia. L’esponente socialista è tornato nel territorio nell’ambito del tour elettorale per illustrare i contenuti della riforma voluta dalla maggioranza di centrodestra che governa il Paese. Una posizione che vede il Psi su una linea diversa rispetto a gran parte del centrosinistra: pur essendo all’opposizione del Governo Meloni, i socialisti sostengono infatti la riforma sul punto centrale della separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum sulla giustizia, Bobo Craxi nel Sannio: “Il nostro sì nasce da un ragionamento, non dall’emotività” Articoli correlati Bobo Craxi in città per promuovere il sì al referendum sulla magistratura del 22 e 23 marzoComponente della segreteria nazionale del Partito socialista italiano e presidente del Comitato Si del Psi sarà a Pescara nella sala Figlia di Iorio... Castelvenere, unica tappa sannita di Bobo Craxi per il “sì” al referendumAd annunciarlo è il segretario provinciale del Psi di Benevento Mario Moccia, anche consigliere comunale più “longevo” d’Italia, in carica... Altri aggiornamenti su Bobo Craxi Temi più discussi: Bobo Craxi (Psi) sul sostegno alla riforma costituzionale: un Sì ragionato contro un No emotivo; Referendum sulla giustizia: Bobo Craxi a Pescara sostiene il ‘Sì’; Domani a Castelvenere unica tappa sannita di Bobo Craxi per il si al referendum sulla riforma della giustizia; REFERENDUM GIUSTIZIA: DOMANI A PESCARA ARRIVA BOBO CRAXI (PSI) PER PROMUOVERE IL SI'. A Castelvenere unica tappa sannita di Bobo Craxi per il si al referendum sulla riforma della giustiziaSarà Castelvenere, il comune più vitato d’Italia, ad ospitare l’unica tappa sannita di Bobo Craxi, presidente del Comitato referendario del Psi, nel suo tour elettorale per spiegare le ragioni del ... tvsette.net Castelvenere, unica tappa sannita di Bobo Craxi per il sì al referendumDomani a Castelvenere l’unica tappa sannita di Bobo Craxi per illustrare le ragioni del sì al referendum sulla giustizia. fremondoweb.com Referendum sulla Giustizia: il Sì "ragionato" di Bobo Craxi - VIDEO #Benevento - facebook.com facebook