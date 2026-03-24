Il referendum ha portato a un'affluenza significativa alle urne, con i cittadini chiamati a esprimersi su questioni di rilevanza costituzionale. Tra le dichiarazioni, un rappresentante ha affermato che il voto degli italiani contribuisce a difendere la Costituzione e offre una nuova prospettiva politica. Si attende ora una fase di ascolto e analisi delle opinioni espresse dalla popolazione.

“La vittoria del ‘No’, con il 54%, dice che la maggior parte degli italiani ha colto fino in fondo la posta in gioco: la difesa dell’equilibrio costituzionale, del ruolo delle istituzioni, dei contrappesi tra i poteri, della qualità della nostra democrazia. Ed è un messaggio chiaro anche al Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha tentato di modificare da solo la Costituzione, senza la necessaria prudenza e senza un confronto vero”. A ventiquattro ore dal risultato del referendum costituzionale, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, torna sull’esito del voto e rilancia il significato politico della consultazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Referendum, Piemontese: “Il voto degli italiani difende la Costituzione e apre una prospettiva nuova. Ora ascoltare il Paese reale”

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