Urne chiuse da pochi minuti e quadro ancora apertissimo sul referendum costituzionale sulla giustizia. Gli exit poll indicano un equilibrio quasi perfetto tra Sì e No, confermando le previsioni della vigilia che parlavano di una sfida destinata a giocarsi sul filo dei voti e fortemente condizionata dall’affluenza. Il dato complessivo, vicino al 60%, segnala un coinvolgimento significativo e rende ancora più imprevedibile l’esito finale. Leggi anche: Referendum, i risultati in diretta In questo scenario, il voto degli italiani all’estero rischia di assumere un ruolo decisivo. Gli elettori iscritti all’Aire votano per corrispondenza e rappresentano una quota numericamente rilevante del corpo elettorale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum giustizia, il voto degli italiani all’estero può decidere il risultato: sfida apertissima

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