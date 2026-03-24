Il No alla riforma della giustizia ha raccolto oltre 15 milioni di voti, superando di circa 2 milioni le preferenze espresse a favore. Rispetto ai risultati ottenuti da alcuni partiti nelle ultime elezioni europee, il numero di voti per il No è superiore di circa 5,5 milioni. Gli esperti hanno sollevato dubbi sulla possibilità di trasferire questi voti alla coalizione di governo.

C’è un dato assoluto chiaro. Il No alla riforma della giustizia ha ottenuto oltre 15 milioni di voti, staccando di quasi 2 milioni i favorevoli. Gli italiani che si sono espressi contrari al referendum sono pertanto quasi 5 milioni e mezzo in più rispetto a quelli che alle Europee del 2024 hanno votato per Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistri, i tre partiti che hanno sostenuto il No. Confrontando il dato con quello delle Politiche del 2022, il fronte del No ha ottenuto 3,9 milioni di voti in più rispetto a quelli ottenuti dalle liste che lo sostenevano. Secondo le analisi di Youtrend “almeno 4-5 milioni di elettori del No non sono riconducibili ai partiti che lo sostenevano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, per il No 5,5 milioni di voti in più rispetto a quelli di Pd, M5s e Avs alle Europee. Voto trasferibile per la coalizione? I dubbi degli esperti

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