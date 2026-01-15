Referendum | M5S Pd e Avs chiedono informativa a Meloni su data voto

M5S, Pd e Avs hanno richiesto alla premier Meloni un’informativa urgente sulla possibile modifica della data del referendum, dopo aver superato le 500mila firme contro la riforma. La richiesta mira a chiarire le intenzioni del governo in merito alla programmazione del voto, considerando l’importanza dell’evento e il sostegno popolare raccolto. La decisione finale potrebbe influenzare il calendario politico e le prossime scadenze istituzionali.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Movimento 5 stelle, Pd e Avs hanno chiesto un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni per sapere se il governo intenda rinviare la data del referendum dopo che sono state raggiunte le 500mila firme contro la riforma.

Senatori Pd, M5s e Avs depositano 52 firme per referendum - Sono 52 le firme raccolte dai senatori di Pd, M5s e Avs e appena depositate alla Corte di Cassazione, per chiedere il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia (il quorum richiesto è di ... ansa.it

Sondaggi politici 2026/ Meloni al 32%, +10% sul Pd, AVS in ribasso. Referendum Giustizia, cresce Sì al 58% - Sondaggi politici di Piepoli tra inizio e fine 2025: Meloni, FI e Calenda al top, scendono AVS, Pd e PiùEuropa. ilsussidiario.net

Così i giudici ci chiedono di votare SI al referendum. x.com

Enrico Bachisio Daga. . IO VOTO NO! E se dopo aver letto e visto questo contenuto, ti ritrovi d'accordo con me, per favore, aiutami a condividere questo post. Sono sicuro che molti di voi si chiedono come sia utile votare al prossimo referendum che modificherà facebook

