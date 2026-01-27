Referendum giustizia il Partito democratico di Rimini avvia la campagna per il No

Il Partito Democratico di Rimini ha avviato ufficialmente la campagna per il No al referendum sulla giustizia, con un’iniziativa tenutasi lunedì sera. Questa decisione si inserisce nel quadro delle attività politiche locali e nazionali, mirando a informare e coinvolgere i cittadini sulla questione. La campagna si concentrerà su incontri e approfondimenti, nel rispetto di un approccio sobrio e rispettoso del dibattito pubblico.

Si è svolta lunedì sera (26 gennaio) l'iniziativa promossa dal Partito democratico di Rimini, che ha ufficialmente avviato la campagna per il No al referendum sulla giustizia. L'incontro si è svolto in una sala gremita presso la sede della Cgil di Rimini.

