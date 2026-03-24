Il “No” ha trionfato al referendum sulla Giustizia. Ma alle 15 di ieri, mentre i primi exit poll delle votazioni inondavano tv e siti online, scatenando onde di giubilo tra alcuni giudici, a sorpresaè arrivato l’addio del presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi, in prima linea contro la riforma Nordio. A spiegare i motivi del suo addio è Parodi stesso, parlando con ilCorriere della Sera. Il presidente si rallegra ovviamente per l’esito del voto del 22 e 23 marzo, per cui tante energie aveva speso, affermando chead aver vinto sono stati “i valori dei padri costituenti”, con i cittadini che hanno compreso l’importanza fondamentale della giustizia, prima ancora delle carriere separate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Parodi: “Cittadini hanno capito l’importanza della giustizia, ma ora lascio Anm”

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