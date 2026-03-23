Referendum Petitti Pd | Bella giornata per la democrazia Croatti M5s | I cittadini hanno capito

Prime reazioni dal mondo politico. Emma Petitti, consigliera regionale riminese del Pd: "Abbiamo fermato una riforma dannosa". Il senatore Marco Croatti (M5s): "La destra ha trattato gli elettori come idioti" Al referendum trionfa il No sia in Italia sia in provincia di Rimini. E giungono le prime reazioni da parte del mondo politico. In particolare dalla consigliera regionale riminese del Partito democratico Emma Petitti, che dichiara: “Davvero una bella giornata per la democrazia. Abbiamo fermato una riforma dannosa, che avrebbe assoggettato la magistratura al potere politico senza risolvere un solo problema reale della giustizia: organici insufficienti, processi troppo lunghi, mancanza di investimenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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