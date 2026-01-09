Referendum Giustizia Meloni | La campagna dell' Anm ci accusa di cose false non aiuta i cittadini

Il referendum sulla giustizia rappresenta un tema complesso che richiede un confronto equilibrato e informato. In un momento in cui le opinioni si confrontano, è importante che le iniziative di chi è coinvolto siano basate su dati accurati. La dichiarazione di Meloni sottolinea come una campagna caratterizzata da accuse infondate possa ostacolare un dibattito costruttivo, a beneficio dei cittadini e del sistema democratico.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Un dibattito su una materia complessa per i cittadini che dovesse diventare solo uno scontro politico non aiuterebbe i cittadini. Le mistificazioni si possono fare quando la gente non sa come stanno le cose. Quello che facciamo noi è togliere al Parlamento la possibilità di eleggere un pezzo del Csm, quindi togliere alla politica una possibilità di influenzare i magistrati. Non ci si può accusare del contrario: per me è uno spot a favore del Sì, perché se bisogna dire cose campate in aria si hanno pochi argomenti. Mi spiace, spero che si possa stare sul tema". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini Leggi anche: Giustizia, chiusa la raccolta firme per chiedere il referendum. L'Anm: "Non diciamo di votare no, ma i cittadini si informino" Leggi anche: Riforma Giustizia, Meloni: “Per Anm va tutto benissimo, non per noi né per i cittadini” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Referendum sulla Giustizia, al via la campagna per il No; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto.; Referendum giustizia, ecco il giorno cerchiato in rosso; Referendum, la campagna del ministro Nordio comincia con l’autopromozione: presenta il suo libro alla…. Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini - "Un dibattito su una materia complessa per i cittadini che dovesse diventare solo uno scontro politico non aiuterebbe i cittadini. ilgiornale.it

