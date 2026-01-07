Il procuratore di Lecce Capoccia | L’Anm peggio della Cgil | si è messa a lottare come un soggetto politico

Il procuratore di Lecce, Capoccia, critica l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), accusandola di comportarsi come un soggetto politico e di ostacolare l’autonomia della magistratura. Riguardo alla riforma giudiziaria, sottolinea che la politica non mira a controllare i giudici, che questa affermazione è infondata e che eventuali leggi contrarie alla separazione dei poteri sarebbero invalidate dalla Corte costituzionale.

Dire che la politica vuole controllare i giudici è «una truffa»: la riforma non lo prevede in alcun modo e, inoltre, una legge contro il principio della separazione dei poteri sarebbe «cestinata» dalla Corte costituzionale. A smontare l’allarme più grave lanciato dall’Anm contro il referendum è un magistrato, il procuratore dei Lecce Giuseppe Capoccia, per il quale «l’Anm si è messa a lottare come un soggetto politico che va a contrastare il potere politico. È peggio della attuale Cgil». Il procuratore di Lecce, Capoccia: «L’Anm peggio della Cgil». Intervistato dal Corriere della Sera, Capoccia conferma che non solo anche tra i togati esiste un ampio fronte a favore della riforma, ma che è in crescita, solo che chi ne fa parte per lo più non si espone «un po’ per convenienza, un po’ per evitare inutili polemiche». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il procuratore di Lecce, Capoccia: «L’Anm peggio della Cgil: si è messa a lottare come un soggetto politico» Leggi anche: "Una corrente della Cgil": Salvini a gamba tesa sull'Anm. Poi la stoccata a Conte e Schlein Leggi anche: Intervento politico durante la messa: discorso dall’altare della candidata Iodice. Fedeli su tutte le furie | VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capoccia (procuratore di Lecce): «Riforma della Giustizia, voto Sì: questa Anm fa politica, peggio della Cgil» - Il magistrato: «Cresce il numero di magistrati favorevoli alla riforma, ma non si espongono a dirlo un po’ per convenienza, un po’ per evitare inutili polemiche» ... corriere.it

