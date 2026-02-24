Dispiace che l' Anm sia diventato un soggetto politico La bordata del pm Visone

Il magistrato Giuseppe Visone ha criticato l'Associazione Nazionale Magistrati, accusandola di aver assunto posizioni politiche. La sua presa di posizione nasce dalle recenti dichiarazioni pubbliche dell'organizzazione, che ha espresso opinioni su temi politici. Visone, che lavora alla Dda di Napoli sotto la supervisione di Nicola Gratteri, afferma che questa svolta rischia di compromettere l’indipendenza della magistratura. La discussione si concentra ora sul ruolo delle istituzioni giudiziarie nel contesto pubblico.

Magistrato alla Dda di Napoli, che fa capo all'ufficio di Nicola Gratteri, Giuseppe Visone è una voce fuori dal coro nell'associazionismo giudiziario. È iscritto all'Associazione nazionale magistrati (Anm) ma ne critica la deriva politica. Ed è favorevole alla riforma della giustizia «perché è arrivato il momento di separare l'Anm e le sue correnti dal Consiglio superiore della magistratura». In altri termini, «le correnti non devono più condizionare le scelte del Csm». Come si vive questa campagna referendaria dalla Procura di Napoli? «Con preoccupazione e rammarico. Il clima che si respira è fatto di argomenti capziosi, toni scomposti, conflittualità fuori controllo.

Il procuratore di Lecce, Capoccia: «L’Anm peggio della Cgil: si è messa a lottare come un soggetto politico»Il procuratore di Lecce, Capoccia, critica l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), accusandola di comportarsi come un soggetto politico e di ostacolare l’autonomia della magistratura.

Referendum, lettera del ministero della Giustizia all'Anm: «Ipotesi di finanziamento indiretto con il Comitato del No». La replica: «È un soggetto autonomo»Il ministro della Giustizia ha scritto all'Associazione Nazionale Magistrati per discutere di un possibile finanziamento indiretto tramite il Comitato del No, secondo quanto riferito da un parlamentare.

