Roma, 24 marzo 2026 – Si prende la responsabilità dell’esito del referendum sulla riforma della giustizia il ministro Carlo Nordio, che a SkyTg24 afferma: "Questa riforma porta in gran parte il mio nome quindi me ne assumo la responsabilità politica e tutto vorrei dire tranne che trovare colpe in altre persone: se vi sono stati difetti di comunicazione o di impostazione sono stati sicuramente anche i miei". “Le sconfitte in politica si devono mettere in bilancio e affrontare con serenità per continuare a lavorare", continua. "È una vittoria dell’Anm” "Purtroppo ora l'intervento della magistratura associata e sindacalizzata sarà quello di una forte pressione politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, Nordio: “Riforma porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica. L’anno prossimo tornerò ai miei studi”

Articoli correlati

Nordio sul referendum: "Mi assumo la responsabilità politica di questa sconfitta"AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica".

Referendum, Nordio: "Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta ma non mi dimett...AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica".

Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia)

Una selezione di notizie su Referendum Nordio Riforma porta il mio...

Temi più discussi: Referendum: perché votare Sì; Referendum giustizia 2026: le ragioni per votare No; Referendum, no a valanga: la riforma della giustizia fermata da 14 milioni di voti; Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice.

Referendum, Nordio: Riforma porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica. L’anno prossimo tornerò ai miei studiVittoria dell’Anm, che farà forte pressione. Del Mastro? Tutto posso pensare tranne che sia mafioso. E sul caso Bartolozzi: La sua posizione non è in discussione ... msn.com

Referendum, Nordio fa ‘mea culpa’: La riforma porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politicaIl ministro commenta l'esito delle votazioni e sul capo di gabinetto Bartolozzi dice: Non è assolutamente in discussione ... dire.it

Salvini “snobba” il no al referendum: vola da Orbán e attacca Zelensky. Sulla sconfitta referendaria dal vicepremier solo una nota stringata: "Rimaniamo convinti sia necessario migliorare la giustizia". Di @LucaRoberto11 x.com

LabTv. . La riforma della giustizia torna al mittente. Il referendum confermativo della proposta del Governo naufraga in modo netto. La vittoria del fronte del No appare larga e 15 regioni italiane su 20 si sono espresse in maniera assai netta facebook