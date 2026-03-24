AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica". Parole di Carlo Nordio, intervistato da Start su Sky Tg24, all'indomani del referendum che ha sancito la vittoria dei No. Che cosa non ha funzionato? "Non vorrei trovare colpe di altri, se ci sono stati difetti di impostazione e comunicazione sono stati anche miei - ha ammesso il Guardasigilli che ha aggiunto: "L'eccesso di polemica, da cui io mi sono tenuto lontano, non ha influito più di tanto sul risultato" del referendum. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nordio sul referendum: "Mi assumo la responsabilità politica di questa sconfitta"

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