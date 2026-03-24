Oltre a Giorgia Meloni, anche il Guardasigilli Carlo Nordio è il grande sconfitto di questa tornata elettorale, dove il No ha vinto al referendum e bloccato la riforma sulla Giustizia. Il ministro si è assunto la “responsabilità politica” di questo risultato: “Questa riforma porta il mio nome, se ci sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione ammetto che sono stati anche i miei”, ha detto intervenendo a Sky Tg24. Nordio, inoltre, ha difeso ancora una volta Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia: “Se è in discussione? No, assolutamente”, ha affermato. La magistrata ed ex deputata era finita nell’occhio del ciclone per aver attaccato le toghe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Nordio: “Mia la responsabilità della sconfitta”. Poi difende Bartolozzi e Delmastro

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