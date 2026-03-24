Il leader del M5s Giuseppe Conte è intervenuto stamattina a SkyTg24.??Diversi i punti interessanti toccati nell'intervista, eccone alcuni.??- La corsa alle primarie: «Io sono disponibile ma non ho ancora interrogato né gli organi del Movimento né la mia base. Certamente il M5s deve avere un protagonista e certamente il M5s non parteciperebbe mai se fossero» primarie con solo «apparati di partito, devono essere aperte e dare uno sbocco a questa voglia di partecipazione dei cittadini». Così i risponde a chi gli chiede se sia pronto a candidarsi alle primarie del campo progressista.???- Le dimissioni di Giorgia Meloni: Dopo la... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Nordio: «Mi assumo la responsabilità della sconfitta. Bartolozzi non è in discussione. E il prossimo anno tornerò ai miei studi» | Le reazioni al referendum sulla Giustizia

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Referendum, Nordio: "Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta ma non mi dimett...AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica".

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Temi più discussi: Le mosse di Nordio, le ipotesi su azione penale e codice di procedura; Il voto che rafforza la magistratura, per il centrodestra una ferita difficile da rimarginare; Vince il No, la politica tira le somme. Meloni: Occasione persa. Il Campo Largo pensa già alle primarie - L'Unione Sarda.it.

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Sono oltre 14 milioni i No alla riforma Meloni-Nordio, ormai cancellata da questo referendum. Un voto netto anche se non a valanga: i No sono stati poco meno del 54%, una percentuale che rappresenta un vantaggio di praticamente due milioni di voti. Se gua facebook