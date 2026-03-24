AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica". Parole di Carlo Nordio, intervistato da "Start" su Sky Tg24, all'indomani del referendum che ha sancito la vittoria dei No. Che cosa non ha funzionato? "Non vorrei trovare colpe di altri, se ci sono stati difetti di impostazione e comunicazione sono stati anche miei", ha ammesso il Guardasigilli che ha aggiunto: "L'eccesso di polemica, da cui io mi sono tenuto lontano, non ha influito più di tanto sul risultato" del referendum. L'intervista al Corriere della Sera. Dimissioni? "No, perchè? Fa parte della politica perdere le elezioni. Successe anche a Churchill, dopo la Seconda guerra mondiale - ha detto Nordio in una intervista al Corriere della Sera -. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nordio sul referendum: "Mi assumo la responsabilità politica di questa sconfitta ma non mi dimetto"

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