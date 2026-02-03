Questa mattina emerge un quadro chiaro dai sondaggi politici: la Lega di Salvini registra il risultato più basso degli ultimi tempi. Il partito sembra in calo, mentre Fratelli d’Italia fa un passo avanti, anche se di poco. Intanto, il campo largo si avvicina, e le dinamiche tra i principali partiti sembrano cambiare.

Va male la Lega, il partito che registra il risultato peggiore nel nuovo sondaggio politico di Swg. Cresce leggermente Fratelli d'Italia, limitando i danni. È in equilibrio invece il 'campo largo', con i passi avanti di Italia viva e +Europa a compensare le flessioni delle altre forze. Ecco i risultati.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lega Salvini

Nei recenti sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 31,1%, mentre il Partito Democratico mantiene il 22,4%.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lega Salvini

Argomenti discussi: Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici: Lega di Salvini cala, campo largo si avvicina; Il sindaco Ceffa candidato della Lega ma gli altri partiti prendono tempo; Pd Arezzo: al via i tavoli programmatici. Un percorso di ascolto e partecipazione per costruire proposte per la città; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cresce ancora al 29,4%, su anche il Pd: chi guadagna più voti.

Sondaggi politici, quali partiti sono diventati più forti dalle ultime elezioni e chi vincerebbe oggiIl centrodestra è ancora in testa, ma l'opposizione ha guadagnato terreno e, rispetto alle elezioni di tre anni fa, è un avversario molto più temibile alle urne. Fratelli d'Italia si conferma la prima ... fanpage.it

Sondaggi Ipsos, cambia l’equilibrio dei partiti: FdI e Pd avanzano, Forza Italia supera la Lega Il quadro politico italiano registra nuovi movimenti, con effetti visibili sulle intenzioni di voto. L’ultima rilevazione Ipsos curata da Nando Pagnoncelli fotografa un raffor - facebook.com facebook