Nessun commento ufficiale è arrivato dai canali istituzionali, ma la delusione di Marina Berlusconi per la vittoria del No al referendum sulla giustizia sarebbe tangibile. Secondo quanto riferito da chi ha avuto modo di sentire nelle ultime ore la presidente di Fininvest, la primogenita del Cavaliere avrebbe espresso il suo profondo rammarico per la mancata affermazione del Sì sulla riforma voluta dal padre, Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra. La bocciatura della riforma costituzionale, con il No che ha prevalso con oltre il 53% delle preferenze e un’affluenza record del 58,93%, rappresenta per Marina Berlusconi un’occasione mancata per portare a compimento una battaglia politica che il padre aveva a cuore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Marina Berlusconi delusa dal referendum: “Un’occasione mancata per papà Silvio” (ma ad Arcore vince il No)

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