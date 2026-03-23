Com’era prevedibile, alla vittoria del “no” al referendum si sono scatenati gli odiatori di professione, quelli che trascorrono la propria vita sui social a insultare, minacciare e augurare la morte. Nel mirino ci è finita soprattutto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, che a testa alta quando è stato chiaro che il “sì” non avrebbe vinto è andata in video ribadendo un concetto che è l’essenza della democrazia: rispettiamo il voto popolare. "A breve non potrai neanche uscire di casa per non essere sommersa da sputi", si legge in uno dei tanti commenti, forse nemmeno il più violento tra quelli che si possono incrociare sfogliando l’account di Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non potrai uscire di casa per gli sputi”. Insulti e minacce alla premier dopo il referendum

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