Sondaggi politici il referendum affossa il centrodestra | il No rimonta e la maggioranza perde voti

I sondaggi politici mostrano una flessione per il centrodestra, con il risultato del referendum sulla giustizia che riduce il margine di vantaggio. I partiti di maggioranza continuano a perdere consensi, mentre la campagna referendaria evidenzia un rafforzamento del fronte contrario. La situazione sul piano delle preferenze degli elettori si mantiene in evoluzione, influenzando le dinamiche politiche in corso.

Continua, nei sondaggi, la rimonta del No al referendum sulla giustizia. E anche i partiti di centrodestra perdono consensi. Il centrodestra è in difficoltà, su due fronti. Da una parte sui consensi che i partiti di maggioranza continuano a perdere e dall’altra sul referendum sulla giustizia, con la rimonta del No che prosegue. È la Supermedia di YouTrend per Agi a sottolineare come il trend nei sondaggi sia oggi ben diverso rispetto al passato. YouTrend parla per la prima volta da molto tempo di centrodestra in difficoltà. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la coalizione ha perso l’1,2% nelle ultime due settimane. E non va meglio sul fronte del referendum, con il Sì in vantaggio soltanto di 2,4 punti e con diversi istituti che hanno già segnalato il sorpasso del No. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

