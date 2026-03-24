Il Comitato della società civile di Rimini che si è espresso contro il referendum ha esaminato i risultati delle urne nella provincia. I dati mostrano una vittoria del no, attribuita a una mobilitazione popolare significativa. La consultazione si è svolta tra il 22 e il 23 marzo, con un’affluenza che ha portato a un risultato che il Comitato considera rappresentativo di una partecipazione attiva dei cittadini.

Dopo il voto referendario, il Comitato rivendica una campagna dal basso, tra informazione, eventi e coinvolgimento diretto dei cittadini Il Comitato della società civile riminese per il no al referendum analizza il voto. “Il risultato emerso dalle urne nella provincia di Rimini in occasione della consultazione referendaria del 22-23 marzo delinea un quadro di maturità democratica che merita un’analisi che trascenda la semplice conta dei voti. Con un’affluenza attestatasi al 64,03%, il territorio riminese si è confermato uno dei motori pulsanti della partecipazione regionale e nazionale”. "La campagna per il no in provincia di Rimini si è distinta per un approccio dal basso, caratterizzato da un’indipendenza strategica rispetto a dinamiche politiche e verticistiche tradizionali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Referendum, il Comitato analizza il voto: “Vittoria del No frutto di mobilitazione dal basso"

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