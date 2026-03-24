Referendum Sinistra Italiana | Risultato straordinario che non è frutto del caso Determinante il voto dei giovani

A Perugia, il risultato del referendum ha visto il 55,31% di voti contrari, percentuale superiore alla media nazionale. L’affluenza alle urne si è attestata tra le più alte del paese. Sinistra Italiana ha commentato il risultato come straordinario, attribuendolo alla partecipazione dei giovani alle urne.

In una nota diffusa il plauso ai giovani votanti: "Una mobilitazione senza precedenti, che ha avuto un peso decisivo sull’esito finale" "Perugia ha parlato chiaro: 55,31% per il No, al di sopra della media nazionale, con uno dei dati di affluenza più alti d’Italia. Un risultato straordinario, che non è frutto del caso". Così commenta in una nota diffusa Sinistra Italiana Perugia all'indomani dell'esito del referendum sulla giustizia. Il gruppo plaude ai giovani votanti il cui voto è stato "determinante" per l'esito del referendum. In particolare, Sinistra Italiana parla di "Una mobilitazione senza precedenti, che ha avuto un peso decisivo sull’esito finale" e, riferendosi all'impegno politico dei giovani, afferma che "Questa generazione ha dimostrato di esserci, con forza e consapevolezza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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