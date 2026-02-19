Giustizia a voto | Cassino analizza il referendum del 2026 focus

Il Rotary Club di Cassino ha organizzato un incontro per discutere il referendum sulla giustizia previsto nel 2026. La decisione di approfondire il tema deriva dalla crescente attenzione pubblica e dalle decisioni politiche recenti. Durante la riunione, sono stati analizzati i punti chiave e le possibili conseguenze di questa consultazione popolare. La discussione ha coinvolto cittadini, avvocati e rappresentanti locali, evidenziando l'interesse della comunità su un tema delicato. La città si prepara a seguire con attenzione gli sviluppi futuri del voto.

Cassino al centro del dibattito costituzionale: il Rotary Club promuove un confronto sul referendum sulla giustizia. Il Rotary Club di Cassino ospiterà il 27 febbraio 2026 un convegno dedicato al referendum costituzionale in materia di giustizia, un evento pensato per favorire un'analisi approfondita e un dibattito costruttivo sulle implicazioni della riforma. L'incontro, riservato ai soci e ai loro ospiti, si terrà presso il Forum Palace Hotel e mira a fornire alla comunità locale gli strumenti per una scelta consapevole al momento del voto. L'iniziativa sottolinea l'importanza di un confronto qualificato in un momento cruciale per il sistema giudiziario italiano.