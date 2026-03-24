Referendum Gori | Per Meloni un problema chiamato Trump nel boom dei ‘No’ pesa il clima globale

“Sbaglierò, ma dietro il boom dell’affluenza e il doppio boom dei No vedo anche un ‘sentimento’ che c’entra poco con la separazione delle carriere”. Lo afferma in un post sui social l’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori, commentando l’esito del referendum. Secondo Gori, il risultato non sarebbe spiegabile soltanto con il merito del quesito, ma rifletterebbe un clima più ampio di incertezza e preoccupazione. “Questo sentimento – osserva – ha a che fare con Donald Trump, con la preoccupazione per la guerra, con la paura di essere nelle mani di un matto prepotente, con le conseguenze su bollette, prezzo della benzina e tutto il resto”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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