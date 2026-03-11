Sal Da Vinci, cantante e autore, ha dichiarato che Giorgia Meloni gli ha solo telefonato per complimentarsi, smentendo le notizie che indicano una richiesta di utilizzare il suo brano ‘Per Sempre Sì’ nella campagna referendaria. L’artista ha precisato che non ci sono stati altri accordi o conversazioni di altro tipo e che le voci circolate sono false.

Sal Da Vinci smentisce le voci secondo cui Giorgia Meloni gli avrebbe chiesto, in una telefonata, di usare il brano vincente a Sanremo ‘Per Sempre Sì’ per la campagna referendaria. “La presidente del Consiglio ha chiamato facendomi i complimenti ed è finita lì. Assolutamente non ha chiesto di utilizzare la mia canzone per la campagna referendaria. Sono fantasie che volano nel web”, ha dichiarato Sal Da Vinci, giunto al Maschio Angioino di Napoli per ritirare la targa a lui conferita dal sindaco Gaetano Manfredi per aver dato lustro alla canzone napoletana con la sua vittoria. Questo articolo Referendum, Sal Da Vinci: "Meloni ha chiamato solo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Sal Da Vinci: "Meloni ha chiamato solo per farmi i complimenti, il resto sono fake news"

Articoli correlati

Referendum, Sal Da Vinci smentisce le fake: «Meloni non mi ha mai chiesto “Per sempre Sì” per la campagna»Non c’è pace per Sal Da Vinci, costretto a smentire un’altra «fake news» che lo riguarda in merito al referendum.

Sanremo, Sal Da Vinci smaschera la balla sinistra sul referendum: "Fake news"Il meme sui social con il no al referendum sulla giustizia? "Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all'ultimo...

Tutto quello che riguarda Referendum Sal Da Vinci Meloni ha...

Temi più discussi: Referendum, Gratteri scherza in tv: Sal Da Vinci voterà No. Ma è polemica con il comitato del Sì; Referendum, Sì Riforma: Da Gratteri fake news su Sal Da Vinci; La tua 'Per sempre sì' è un regalo per il referendum: la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci; Mai detto che voterò No al referendum. Sal Da Vinci smentisce la fake news della sinistra.

Il caso Gratteri-Sal Da Vinci riapre il dibattito sul referendum: Con voi faremo i contiLa battuta di Nicola Gratteri su Sal Da Vinci e il voto al referendum provoca polemiche: tra fraintendimenti, accuse di fake news e presunti avvertimenti ai giornalisti de Il Foglio. Ecco le reazioni ... notizie.it

Sal Da Vinci voterà No al Referendum, ma è falsa pure questa. Gratteri ritratta ma minaccia: speculate, tanto poi faremo i contiNicola Gratteri e il Referendum sulla Giustizia, una storia infinita. In principio fu Falcone e la bufala dell’intervista mai esistita. Poi l’intervista, ma questa reale, sui cattivi che voteranno S ... strettoweb.com

Ecco cosa si sono detti Sal Da Vinci e il premier Meloni mdst.it/4bCGbd1 - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com