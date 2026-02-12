Clima l’amministrazione Trump dice addio alle regole contro il riscaldamento globale

L’amministrazione Trump ha deciso di abbandonare le regole contro il riscaldamento globale. Non considera più il cambiamento climatico una minaccia per la salute e l’ambiente, anche se gli scienziati hanno più volte dimostrato il contrario. La decisione ha suscitato molte reazioni tra esperti e ambientalisti, mentre le politiche si orientano in modo opposto rispetto a quelle adottate dai governi precedenti.

(Adnkronos) – Il cambiamento climatico, per l'amministrazione Trump, non sarà più considerato una minaccia per la salute umana e l'ambiente, nonostante gli scienziati abbiano dimostrato il contrario da decenni. Tale rifiuto, voluto da un presidente che ha sempre definito il cambiamento climatico come una "bufala", pone fine all'autorità legale del governo americano di controllare i . Trump l'ha sempre definita una regola radicale che è diventata la base della Green New Scam, un'etichetta che il presidente dà a qualsiasi sforzo per ridurre le emissioni o sviluppare energie ... Trump ha revocato una norma fondamentale per le politiche ambientali statunitensi Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il direttore dell'Agenzia di protezione ambientale (EPA) statunitense Lee Zeldin hanno annunciato di aver revocato la norma che fungeva da base legale pe ...

