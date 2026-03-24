Referendum Giustizia Piemontese festeggia la vittoria del ' no' e guarda avanti | Ora ascoltare il Paese reale

A ventiquattro ore dalla chiusura delle urne, il vicepresidente della Regione Puglia ha commentato il risultato del referendum costituzionale, sottolineando la vittoria del 'no'. Ha affermato che è importante ascoltare le esigenze del Paese reale e guardare avanti. La vittoria del 'no' ha suscitato reazioni e analisi tra i rappresentanti politici, mentre si attendono sviluppi futuri legati al processo politico.

"A Foggia città il ‘No’ supera il 60%, attestandosi al 60,20% con un’affluenza del 51,96%, trainando l’intera Capitanata. È il segno di una consapevolezza diffusa e di una partecipazione che non può essere ignorata”. A ventiquattro ore dal risultato del referendum costituzionale, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, torna sull’esito del voto e rilancia il significato politico della consultazione. “La vittoria del ‘No’, con il 54%, dice che la maggior parte degli italiani ha colto fino in fondo la posta in gioco: la difesa dell’equilibrio costituzionale, del ruolo delle istituzioni, dei contrappesi tra i poteri, della qualità della nostra democrazia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Referendum Giustizia, Piemontese festeggia la vittoria del 'no' e guarda avanti: “Ora ascoltare il Paese reale” Articoli correlati Referendum, Piemontese: “Il voto degli italiani difende la Costituzione e apre una prospettiva nuova. Ora ascoltare il Paese reale”Referendum, Piemontese: “Il voto degli italiani difende la Costituzione e apre una prospettiva nuova. Leggi anche: Referendum, si va avanti: il fronte del ‘no’ rinuncia al ricorso. “Ora battaglia nel Paese, non nei tribunali” Arriva il referendum giustizia sulla “separazione delle carriere”: votare sì o votare no Tutti gli aggiornamenti su Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum, in Piemonte no al 53% ma la regione è divisa: in provincia pioggia di sì; Flop riforma, vince il No. Bocciatura dal 65% dei torinesi: ecco tutti i dati; Studio Aperto MAG: Mille modi per fare la pizza Al Paese di Fiaba Video; Lo Russo, risultato referendum è scelta netta per equilibri Costituzione. Referendum Giustizia 2026, i risultati: il No vince con il 53,7%, Meloni ammette la sconfitta: Italiani hanno deciso, andiamo avantiI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026: ha vinto il No con il 53,3%, con affluenza record al 55,88%, ben sopra le stime dei sondaggi realizzati ... fanpage.it REFERENDUM GIUSTIZIA, IN PIAZZA MATTEOTTI SI FESTEGGIA LA VITTORIA DEL NOOltre 400 persone hanno animato ieri sera Piazza Matteotti per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla giustizia. La serata ha segnato anche un momento di riflessione politica, con uno sgua ... tvqui.it #Referendum sulla #giustizia, #Meloni non chiederà la fiducia: non c’è una crisi politica - #referendumgiustizia - facebook.com facebook