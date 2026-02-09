I promotori della raccolta firme per il No annunciano che non faranno ricorso contro la decisione di rinviare il referendum sulla riforma costituzionale. «Ora bisogna combattere nel Paese, non nei tribunali», dicono i giuristi. La battaglia si sposta quindi sul territorio, lasciando da parte le questioni legali.

Roma – «La battaglia adesso va fatta nel Paese, non nelle aule giudiziarie». Questo il concetto espresso dai promotori della raccolta delle 500mila firme, i cosiddetti 15 giuristi per il No, che hanno tecnicamente scombinato la convocazione del referendum sulla riforma costituzionale relativa alla separazione delle carriere tra giudici e pm e la nomina per sorteggio della componente togata dei relativi Csm. Niente ricorsi alla Corte costituzionale o al Tar, dunque, per modificare la data del referendum, confermato per il 22 e 23 marzo e modificato nella «più pertinente» formulazione con decreto per Consiglio dei ministri vidimato sabato dal Quirinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, si va avanti: il fronte del ‘no’ rinuncia al ricorso. “Ora battaglia nel Paese, non nei tribunali”

Questa mattina l’Ordine degli Avvocati di Avellino ha aperto ufficialmente il ciclo di incontri sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

A meno di dieci settimane dal voto, i sondaggi indicano un aumento del consenso per il Sì, mettendo in discussione la solidità del fronte del No.

Riforma della giustizia, Marco Travaglio spiega cosa non va

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Il sondaggio: referendum sulla Giustizia, ora è testa a testa; Blog | A 4,9 milioni di fuori sede viene negato (ancora) il diritto di voto. La nostra battaglia va avanti; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota.

Referendum sulla Giustizia, nei sondaggi i Sì sopra il 50%, ma cresce la fetta di indecisi e sale l’affluenzaSecondo la Media sondaggi fatta da Bidimedia per il referendum sulla Giustizia, i Sì sono ancora avanti rispetto ai No ... fanpage.it

Referendum giustizia, i No recuperano sul Sì. Ora è testa a testaSecondo l'ultima rilevazione Ipsos-Doxa, gli elettori a favore della riforma sarebbero il 50,9 per cento. A dicembre la distanza era di sette punti percentuali, oggi solo di uno. Se il voto fosse sul ... ilfoglio.it

