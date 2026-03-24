Referendum Giustizia non tornano i conti | a Sassari spoglio incompleto a 24 ore dalla chiusura dei seggi

A ventiquattro ore dalla chiusura dei seggi, a Sassari si segnala ancora uno spoglio incompleto in una sezione del referendum sulla giustizia. Nonostante il passare del tempo, le operazioni di scrutinio in quella specifica area non sono state concluse, lasciando ancora dei voti da conteggiare. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito spiegazioni sul motivo del ritardo o sulla tempistica prevista per il completamento.

Lo spoglio per il referendum si è chiuso ormai da ore, ma c’è una sezione in cui le operazioni di scrutinio non sono ancora state completate. Motivo? Nella sezione 127 di Sassari il conteggio tra il numero di schede e il numero di voti espressi riporta una discordanza. Ieri, al termine delle attività di spoglio, la presidente del seggio, constatato che i conti non tornavano, aveva chiuso le operazioni senza completare lo scrutinio. Tutte le schede sono state inviate all’Ufficio provinciale per il referendum presso il Tribunale di Sassari che ora dovrà riesaminare i voti e il verbale di seggio per poi rendere valido lo scrutinio e inviare il risultato finale all’Ufficio centrale per il referendum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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