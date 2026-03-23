Seggi chiusi parte lo spoglio delle schede per il referendum sulla giustizia | No in netto vantaggio

Alle ore 15 si sono chiuse le urne. Inizia lo spoglio anche nei seggi del Ravennate per determinare la vittoria di 'Sì' o 'No' No, in vantaggio sia in Italia che nel Ravennate. È partito lo spoglio delle schede per il referendum costituzionale sulla giustizia. Alle 15 si sono infatti chiuse le urne in tutta Italia e inizia così lo spoglio anche nei 400 seggi della provincia di Ravenna. Un appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali. Agli elettori è stato proposto il seguente quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Seggi chiusi, parte lo spoglio delle schede per il referendum sulla giustizia

Referendum sulla giustizia: primi dati, il No in vantaggio mentre prosegue lo spoglioUn appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali I...

Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia

Tutto quello che riguarda Seggi chiusi

Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Giustizia, alle 23 affluenza record: supera il 46%. Chiusi i seggi, si vota anche domani fino alle 15 - L'Unione Sarda.it; Referendum in provincia: alle 23 l'affluenza al 51,82%, lunedì 23 seggi chiusi alle 15; Referendum sulla giustizia, seggi chiusi: a Reggio Calabria alle 23 ha votato il 40,79'%.

Seggi chiusi, è iniziato lo spoglio per il referendum costituzionaleOggi pomeriggio alle 15 si sono chiusi i seggi del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere in Magistratura. Subito dopo è iniziato lo spoglio delle schede insieme alla pubblicazione ... lanuovaprovincia.it

Referendum giustizia, seggi chiusi: exit poll e instant poll vedono il No avantiSeggi chiusi per il referendum sulla giustizia: exit poll e instant poll danno il No in vantaggio, ma il risultato è ancora incerto. blogsicilia.it

Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm). Parodi ha comunicato pochi minuti prima delle 15, ora in cui si sono chiusi i seggi per il voto al referendum sulla rifoma della giustizia, la decisione al Comitat facebook

#Referendum, seggi chiusi alle 15. Exit-poll, risultati e commenti x.com