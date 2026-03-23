Seggi chiusi parte lo spoglio delle schede per il referendum sulla giustizia

Alle ore 15 si sono chiuse le urne. Inizia lo spoglio anche nei seggi del Ravennate per determinare la vittoria di 'Sì' o 'No' È partito lo spoglio delle schede per il referendum costituzionale sulla giustizia. Alle 15 si sono infatti chiuse le urne in tutta Italia e inizia così lo spoglio anche nei 400 seggi della provincia di Ravenna. Un appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali. Agli elettori è stato proposto il seguente quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Elezioni comunali, lo spoglio delle schede elettorali: i risultati in tempo realeSubito dopo la chiusura delle urne è iniziato nelle 23 sezioni di Pescara, nelle quali i cittadini sono stati richiamati a votare, lo spoglio delle...

Referendum costituzionale, seggi riaperti: si vota fino alle 15, poi lo spoglioSeggi aperti fino alle 15 per il referendum sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare, con affluenza in...

Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia

Una selezione di notizie su Seggi chiusi

Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Giustizia, alle 23 affluenza record: supera il 46%. Chiusi i seggi, si vota anche domani fino alle 15 - L'Unione Sarda.it; Referendum in provincia: alle 23 l'affluenza al 51,82%, lunedì 23 seggi chiusi alle 15; Referendum sulla giustizia, seggi chiusi: a Reggio Calabria alle 23 ha votato il 40,79'%.

Referendum giustizia, seggi chiusi: exit poll e instant poll vedono il No avantiSeggi chiusi per il referendum sulla giustizia: exit poll e instant poll danno il No in vantaggio, ma il risultato è ancora incerto. blogsicilia.it

Referendum giustizia, ecco gli instant poll: il no è in vantaggioChiusi i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Ecco lo spoglio in dirett ... ilsicilia.it

#Referendum, affluenza parziale a seggi chiusi (7.713 sezioni su 61.533): 58,5% #MaratonaYoutrend x.com

Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23 E' quanto risulta dal sito Eligendo del Viminale. Spinta dalle regioni del Nord. Chiusi i seggi, si vota anche oggi, 23 Marzo, dalle 7 alle 15. facebook