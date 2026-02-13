Arianna Meloni | Saremo tra la gente a spiegare la riforma della giustizia Ma non esiste l’ipotesi di voto anticipato

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha annunciato che il partito sarà tra la gente per spiegare i dettagli della riforma della giustizia, spiegando che non ci sarà nessuna ipotesi di voto anticipato. Meloni ha chiarito che a marzo non si voterà sul governo, smentendo le voci di crisi. La sua presenza nelle piazze e nei quartieri mira a rassicurare i cittadini e a contrastare le voci di instabilità politica che circolano nelle ultime settimane.

«La riforma della giustizia è una riforma storica che gli italiani attendono da più di 30 anni. Il governo ha fatto il suo dovere portando a compimento uno dei punti più importanti del programma, ora i cittadini sono chiamati a scegliere se cambiare o no il sistema giudiziario che si è visto in questi ultimi anni». E soprattutto, il referendum «non è un voto su Giorgia Meloni, come qualcuno vorrebbe far passare. Il giudizio su quello che avrà fatto il governo arriverà alle elezioni del 2027, fino a quel giorno continueremo a lavorare per gli italiani e per la nostra nazione, forti del mandato politico ricevuto».

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, annuncia che il partito sarà tra la gente per spiegare la riforma della giustizia, sottolineando che non ci sono né ipotesi di elezioni anticipate né un voto sul governo previsto per marzo.

Arianna Meloni annuncia che il suo team si farà trovare tra la gente per spiegare la riforma prima del referendum, rispondendo alle critiche e alle polemiche che circolano sui social.

