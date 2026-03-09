La campagna per il referendum sulla giustizia entra nella sua fase più intensa e la presidente del Consiglio interviene pubblicamente, invitando a votare sì. Meloni afferma che i giudici hanno perso autorevolezza e si rivolge direttamente agli elettori, evidenziando la sua posizione. La situazione si fa sempre più centrale nel dibattito politico e pubblico di questi giorni.

La campagna per il referendum sulla giustizia entra nella fase decisiva e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni decide di esporsi in prima persona. Con un video pubblicato sui social, la premier invita gli italiani a partecipare al voto del 22 e 23 marzo e a sostenere il sì alla riforma proposta dal governo. Un intervento diretto, pensato per spiegare i contenuti della riforma e rispondere alle critiche dell’opposizione e dei sostenitori del no. Nel messaggio diffuso online, Meloni parla di un dibattito che negli ultimi mesi si sarebbe trasformato in un terreno di scontro politico e di informazioni distorte. Per questo, spiega, ha scelto di intervenire personalmente con un video di circa tredici minuti per chiarire i punti principali della riforma e le ragioni per cui, a suo giudizio, sarebbe necessario approvarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum giustizia, Meloni scende in campo: “I giudici hanno perso autorevolezza, votate sì”

