Referendum Gherardo Colombo a TPI | Se vince il Sì sono a rischio i diritti di tutti

Gherardo Colombo parla del referendum sulla magistratura, sottolineando che il risultato potrebbe influenzare i diritti di tutti. Se vince il Sì, si rischia di modificare alcune norme che riguardano l’ordinamento giudiziario. L’appello è rivolto ai cittadini affinché partecipino al voto, poiché le decisioni prese avranno un impatto diretto sulla tutela dei diritti individuali.

“La riforma Nordio limita l’indipendenza della magistratura. Se il referendum passa, i cittadini saranno meno tutelati. Il sorteggio per i Csm è un’umiliazione. E non elimina la logica delle correnti. I veri nodi della Giustizia restano irrisolti” Qual è la posta in gioco del referendum sulla magistratura e perché è importante che i cittadini vadano a votare? «La vera posta in gioco riguarda i diritti di ciascuno di noi. Se il referendum passa, saremo meno tutelati rispetto a oggi. In che modo? Perché verrebbe diminuita l’indipendenza della magistratura». La riforma viene presentata come una modernizzazione del sistema, ma lei sostiene che non affronta i problemi reali della giustizia. 🔗 Leggi su Tpi.it

