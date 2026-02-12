Referendum Gherardo Colombo | Quando la magistratura non è indipendente i diritti delle persone vanno chissà dove

Gherardo Colombo torna a parlare del ruolo della magistratura e dei rischi che si corrono quando questa perde indipendenza. In una recente intervista, l’ex magistrato ha sottolineato come la separazione dei poteri sia fondamentale per proteggere i diritti di tutti. Se la magistratura si piega a pressioni o influenze esterne, i diritti delle persone finiscono in secondo piano, rischiando di sparire del tutto. Colombo avvisa: senza un sistema giudiziario libero e autonomo, nessuno può sentirsi davvero tutelato.

"Il potere giudiziario è distinto proprio per garantire i diritti dei cittadini. Quando la magistratura non è indipendente, i diritti delle persone vanno chissà dove". A Milano, l'ex magistrato Gherardo Colombo ha presentato il suo libro "La giustizia italiana in 10 risposte" (ed. Rizzoli) insieme al cantante Stefano Belisari, in arte Elio, e al giornalista del Fatto Quotidiano Mario Portanova. "Dove non può arrivare il controllo della magistratura possono succedere certe cose – spiega Colombo – veda ad esempio Twitter che toglie la parola al presidente degli Stati Uniti o un altro social che ha tolto la parola al professor Barbero, dunque figuratevi cosa possono fare a noi quando la magistratura non può intervenire".

