Tempo di lettura: < 1 minuto “La vittoria al referendum del No è un segnale chiaro. Un risultato forte e schiacciante, soprattutto in Campania dove oltre il 65% dei cittadini ha respinto la riforma, facendo registrare il dato più alto in Italia per il No. Il segno di una comunità vigile, consapevole, che non arretra quando si tratta di difendere i principi fondamentali della nostra Costituzione”. Lo dice il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico. “Un risultato figlio di una mobilitazione che ha attraversato i territori e ha contribuito, insieme al percorso politico che stiamo portando avanti, a costruire nel tempo una consapevolezza civica diffusa”, aggiunge il Governatore della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum Giustizia, Fico: “Dalla Campania segno di una comunità che non arretra”

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